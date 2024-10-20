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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يُحطم الأرقام القياسية ويواصل تألقه في تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
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واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق عدة إنجازات فردية خلال مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم.

صلاح نجح في معادلة رقم جيرمان ديفوه ليصبح في المركز التاسع بقائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج برصيد 162 هدفًا، مؤكدًا مكانته كواحد من أعظم مهاجمي الدوري.

ولم يكتفِ بذلك، حيث عادل صلاح أيضًا رقم الأسطورة الفرنسية تييري هنري في عدد التمريرات الحاسمة، بوصوله إلى 73 تمريرة حاسمة، ليحتل المركز الـ13 في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ المسابقة.

وفي مواجهات ليفربول وتشيلسي، عزز صلاح مكانته كأفضل هداف في تاريخ هذه اللقاءات برصيد 5 أهداف، معادلًا رقم المهاجم الإسباني فرناندو توريس.

تثبت هذه الإنجازات أن محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية، ويعزز إرثه في الدوري الإنجليزي الممتازعامًا بعد عام.

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