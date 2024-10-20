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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يتألق بهدف وأسيست ليقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا على تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد اللقاء تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه لتحقيق ثلاث نقاط ثمينة.

 افتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله كورتيس جونز، وفي بداية الشوط الثاني، تمكن نيكولاس جاكسون من إدراك التعادل لتشيلسي في الدقيقة 48.

لم يستمر التعادل طويلًا، حيث نجح جونز في تسجيل هدف الفوز لليفربول بعد تمريرة حاسمة من صلاح في الدقيقة 51.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

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