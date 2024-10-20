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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"الحياة العميقة مع الله" في عظة الأحد

القس كيرلس بشري
القس كيرلس بشري
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أُذيعت، اليوم الأحد ، كلمة للأب القس كيرلس بشرى كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالعباسية، عبر قناة "ON" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثاني من شهر بابة، وموضوع إنجيله وهو "سلطان الله على الطبيعة" في إنجيل لوقا والأصحاح الخامس، مشيرًا إلى قوة الإيمان والحياة العميقة مع الله والثقة في كلام الكتاب المقدس يجعلنا نصل إلى السماء ونتمتع بالأمجاد السماوية.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

القس كيرلس بشرى كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالعباسية عظة الأحد الأسبوعية سلطان الله الطبيعة