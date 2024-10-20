بالصور.. زيزو يهدي جائزة أفضل لاعب لأصغر مشجعة زمالكوية في السوبر المصري

أهدى أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في المباراة التى جمعتهما مع نظيره بيراميدز، ضمن منافسات دور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر المصري، لأصغر مشجه زمالكويه فى الملعب.



وحصد أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في المباراة التى جمعتهما مع نظيره بيراميدز.



وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفه دولة الإمارات.



زيزو يهدى الجائزة لأصغر مشجعه

زيزو