الملاك الجدد يتهمون "صبحى كابر" بحرق المطعم.. والمباحث تحقق

الأحد 20/أكتوبر/2024 - 09:13 م

يقوم فريق من رجال المباحث القاهرة بالتحقيق فى حريق مطعم صبحى كابر بمنطقة الساحل.

وأتهم الملاك الجدد للمطعم المالك القديم صبحى كابر بأرتكاب الواقعة وتحريض أشخاص على ارتكابها ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة .

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل مطعم صبحي كابر بمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم صبحي كابر بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.