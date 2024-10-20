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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. حسين لبيب يعنف شيكابالا بسبب الاحتفالات

شيكابالا
شيكابالا
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سببت احتفالات لاعبي الزمالك في السوبر المصري غضب الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد الفوزعلى بيراميدز بركلات الترجيح، والتأهل لنهائي البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات.

حسين لبيب يعنف شيكابالا في السوبر المصري


وشهد دخول لاعبي الزمالك إلى غرفة الملابس، انفعال حسين لبيب، على محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، بعد انتهاء مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.
وأثناء خروج اللاعبين من ملعب اللقاء، وجه لبيب رسالة إلى شيكابالا قائلاً:" خد اللاعيبة كلها على الأوضة لو سمحت".

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوزعلى نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي تستضيفه دولة الإمارات.

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