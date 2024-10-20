صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولي أن الصراع الناشب بين روسيا وأوكرانيا سيستمر حتى نهاية عام 2025 على الأقل.

جاء ذلك في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي شمل تحديثا لتوقعاته بشأن مدة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال التقرير: "تستمر حرب روسيا في أوكرانيا في جلب خسائر اقتصادية واجتماعية وإنسانية متزايدة، فقد ألحقت الهجمات على البنية التحتية للطاقة أضرارا وخسائر اقتصادية جسيمة، ولا تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير. ومن المتوقع أن تستمر الحرب خلال العام المقبل مما يولد ضغوطا على الإنفاق ويوجد احتياجات تمويلية إضافية".

وأضاف التقرير أنه على الرغم من هذه التحديات، فإنه من المتوقع أن تحافظ أوكرانيا على النمو الاقتصادي الأساسي خلال هذه الفترة.

وتوقع التقرير أن الحرب "ستنتهي في أواخر عام 2025 في الأساس ومنتصف عام 2026 في الجانب السلبي".