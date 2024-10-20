السوبر المصري.. فخري لاكاي يسجل هدف التعادل لسيراميكا في مرمى الأهلي

فخري لاكاي.. تمكن اللاعب الجنوب إفريقي فخري لاكاي لاعب سيراميكا من تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

جاء هدف فخري لاكاي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وكان طاهر محمد طاهر، أحرز هدف التقدم للأهلي في الثانية 13 من بداية اللقاء مستغلًا خطأ من محمد بسام حارس مرمى يسراميكا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام في الإمارت خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري.

وانطلقت مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: يحيي عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: إمام عاشور - كريم نيدفيد - أكرم توفيق

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر

وجاءت دكة بدلاء الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر كالتالي: محمد الشناوي - يوسف أيمن - محمود كهربا - رضا سليم - مروان عطية - حسين الشحات - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - وسام أبو علي.

مباراة السوبر المصري.. أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة سوبر الأبطال.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا في لقاء السوبر المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - وسعد سمير - وأحمد هاني - وإبراهيم محمد - جاستيس آرثر - ومحمد صادق - وعمرو قلاوة - وأيمن موكا - ومروان عثمان.