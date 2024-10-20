اليوم.. مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة يعرض "ديربروك"

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في نسخته الـ12، المُقامة خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، قديم عروضه حيث شهد اليوم عرض مسرحية “ديربروك” على مسرح الروابط، المستوحى من رواية “التحول” لفرانز كافكا، هشاشة الوجود وسرعة زواله وعدم القدرة على التنبؤ به.

تدور أحداث العمل حول قصة لرجل واحد وطاولة واحدة ومقعد واحد وضوء واحد وصوت واحد، جسد نصف عارٍ يتلمس طريقه على سطح الطاولة، مضاء بمصباح كهربائي واحد، محاط بكون مجهول يخاطبنا بإلحاح لوحة لفرانسيس بيكون، عن وضع الإنسان الأساسي في العالم.

يذكرأنه على مدار7 سنوات، تمكن "دي-كاف" من إتاحة الفرصة لأكثر من 2000 شخص من غير القادرين، لحضور العروض الفنية المتنوعة التي ينفرد بها المهرجان، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، انطلاقاً من إيمانه بأن الفن قوة مؤثرة يجب أن تكون متاحة للجميع.

وتشمل الدورة الحالية 26 عرضًا متنوعًا بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، والفعاليات الخاصة، و يُقدم هذه العروض 124 فنانًا من 21 دولة، بالإضافة إلى 9 ورش عمل في مجالات متنوعة، كما يشمل المهرجان برنامج "القاهرة تنادي"، الذي يستضيف 13 مخرجًا ومصمم رقص من العالم العربي.

ويتعاون "دي-كاف" هذا العام مع عدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، مثل مؤسسة "بناتي"، و"مرسال"، و"تير دي زوم"، و"أكون"، ومشروع "هي في السينما"، حيث يمنح المهرجان 10 تذاكر مجانية يوميًا لمختلف عروضه للمتعاملين المهتمين بالفنون.