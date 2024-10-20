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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتليتكو مدريد يمطر ليجانس بثلاثية في الـ"لا ليجا"

احتفال فوز أتليتكو
احتفال فوز أتليتكو مدريد
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سحق  أتليتكو مدريد فريق ليجانس  بثلاثية مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الأسباني "لا ليجا".
حيث استضاف فريق أتليتكو مدريد، اليوم الأحد، نظيره ليجانس على ملعب “طيران الرياض ميتروبوليتانو”

و تقدم ليجانيس بالهدف الاول  في الدقيقة ال 34 من الشوط الاول  ثم أمطر فريق أتليتكو مدريد بثلاثية أحرز الهدف الاول سورلث فيى الدقيقة 67 من الشوط الثاني ثم جريزمان فى الدقيقة 81 واختتم سورلث بهدفه الثانى والثالث للفريق فى الدقيقة 99 في ختام الشوط المباراة 
ويحل أتليتكو مدريد في المركز الثالث من جدول ترتيب "لا ليجا" برصيد 20 نقطة، بينما يأتي ليجانيس  في المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط.

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