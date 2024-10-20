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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين في جباليا شمال قطاع غزة

جباليا شمال قطاع
جباليا شمال قطاع غزة
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استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة حفصة، التابعة للأونروا والتي تؤوي نازحين في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وأضافت المصادر أن الاحتلال قصف أيضا مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في الوقت الذي تمنع فيه طواقم الدفاع المدني من الوصول لإجلاء المحاصرين والمصابين.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال تسبب باشتعال النار في مدرسة حمد، التي كانت تؤوي نازحين بجانب مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وامتدت النيران إلى مولدات المستشفى.
واستشهد عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال الحربية منطقة الفاخورة شمال قطاع غزة، وآخرون في قصف على شارع الحطبية في بيت لاهيا.
واستهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، كما قصفت طائرة مسيرة للاحتلال مركبة في شارع البيئة بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

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