لخلافات على الأجرة.. تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد شاب بـ عين شمس

لقى سائق توك توك مصرعه على يد شاب، إثر خلافات بينهما على أجرة التوصيل بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود قتيل في شارع العشرين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ .

بالانتقال والفحص، عثر رجال المباحث على جثة سائق توك توك يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة في الجسد، ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وكشف الفحص المبدئي، عن استقلال شاب مع سائق توك توك وطلب توصيله بدائرة القسم، وأثناء السير نشبت مشادة كلامية بسبب أجرة التوصيل، فطلب السائق من الشاب النزول وتطورت المشادة إلى رفض الشاب طلبه، وقام بطعن المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال .

ويقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود لتحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات .