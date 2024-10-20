السوبر المصرى.. زيزو يحصد لقب "رجل المباراة"

حصد أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في المباراة التى جمعتهما مع نظيره بيراميدز، ضمن منافسات دور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر المصري.



وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، والتي تستضيفه دولة الإمارات.



بهذا الفوز تاهل الزمالك إلى النهائي منتظرًا الفائز والمتأهل إلى نهائى بطولة كأس مصر، منتظرًا الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا.