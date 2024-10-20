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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الكرملين": بوتين يبحث مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية والعملية العسكرية في أوكرانيا

بوتين
بوتين
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو وبلجراد، كما استعرض بوتين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع فوتشيتش تناولت مستجدات الوضع في أوكرانيا، وقدَّم الرئيس الروسي تقييمًا لتقدُّم العملية العسكرية الخاصة".

وبحسب البيان، أعرب بوتين وفوتشيتش عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات الثنائية الروسية الصربية، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

بوتين أوكرانيا الكرملين