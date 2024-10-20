وزيرة خارجية رومانيا: نقدر جهود وساطة مصر لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، أنه على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا يتم العمل على بناء السلام والأمن في منطقة الجوار، مشددة على أن تعزيز العلاقات الثنائية والحوار المشترك، يركز على الوضع الجغرافي السياسي، والسياق الاقتصادي للعلاقات.

وأوضحت «أودوبيسكو»، خلال كلمتها في مؤتمر مع وزير الخارجية المصري، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم تبادل الحديث حول العديد من القطاعات والصراعات الإقليمية التي تؤثر على المنطقتين، مشيدة بقدر الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مستوى تيسير دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وعلى مستوى الوساطة والحد من التصعيد.

وشددت على أن رومانيا، دعت إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن على مستوى المراحل الثلاث المقدمة من الولايات المتحدة، والذي دعمته مصر ورومانيا.