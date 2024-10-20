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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. عبدالله السعيد: كان لدينا ثقة كبيرة في العودة بعد هدف بيراميدز لأننا فريق كبير

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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أبدى عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتحقيق الفوزعلى بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.


وقال لاعب الزمالك عقب انتهاء المباراة:" الحمد لله على الفوز، خضنا مباراة صعبة أمام فريق كبير يضم لاعبين مميزين، ولكن الزمالك كان في حالة تركيز للمنافس وهذه سمة الفرق الكبيرة".


وأضاف اللاعب:" كانت لدينا ثقة في أنفسنا من أجل العودة في المباراة، لأن هذه سمة الفرق الكبيرة، والجهاز الفني يعمل على تحقيق التماسك في الملعب في المباريات الكبرى".


وتابع: "سعداء بالفوز ولكن علينا الآن التركيز والاستعداد لمباراة النهائي".


وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما بـ"استاد آل نهيان" بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.

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