السوبر المصري.. الشرطة الإماراتية تحتجز ثلاثة لاعبين من الزمالك

مباراة السوبر المصري.. ألقت الشرطة الإماراتية القبض على اللاعب عماد نبيل دونجا ومصطفى شلبي ومحمد صبحي، بسبب الاعتداء على الأمن في مباراة بيراميدز.

أحداث مباراة السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز



وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفه دولة الإمارات.

وتداولت الأنباء احتجاز مصطفى شلبي وعماد نبيل دونجا ومحمد صبحي على يد الأمن الإماراتي للاعتداء على مشجع.

قبض السلطات الإماراتية على ثلاثة لاعبين لهذا السبب



وكشفت بعض المصادر أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على الثلاث لاعبين، بعد اعتدائهم على مشجع، يرتدي قميص النادي الأهلي، قبل نهاية مباراة الفارس الأبيض وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024.

بهذا الفوز تاهل الزمالك إلى النهائى منتظرًا الفائز والمتأهل إلى نهائى بطولة كأس مصر، منتظرًا لافائز من مواجهة الأهلى وسيراميكا.