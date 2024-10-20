ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. الشرطة الإماراتية تحتجز ثلاثة لاعبين من الزمالك

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مباراة السوبر المصري.. ألقت الشرطة الإماراتية القبض على اللاعب عماد نبيل دونجا ومصطفى شلبي ومحمد صبحي، بسبب الاعتداء على الأمن في مباراة بيراميدز.

أحداث مباراة السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز


وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفه دولة الإمارات.
وتداولت الأنباء احتجاز مصطفى شلبي وعماد نبيل دونجا ومحمد صبحي على يد الأمن الإماراتي للاعتداء على مشجع.

قبض السلطات الإماراتية على ثلاثة لاعبين لهذا السبب


وكشفت بعض المصادر أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على الثلاث لاعبين، بعد اعتدائهم على مشجع، يرتدي قميص النادي الأهلي، قبل نهاية مباراة الفارس الأبيض وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024.

بهذا الفوز تاهل الزمالك إلى النهائى منتظرًا الفائز والمتأهل إلى نهائى بطولة كأس مصر، منتظرًا لافائز من مواجهة الأهلى وسيراميكا.

 

السوبر المصري الشرطة الإماراتيه الامارات القبض على لاعبي الزمالك جماهير الأهلي جماهير الزمالك أحداث مباراة السوبر المصري