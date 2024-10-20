السيطرة على حريق مصنع للغزل والنسيج في إمبابة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل أحد مصانع الغزل والنسيج بمنطقة إمبابة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للغزل والنسيج بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من الفحص أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.