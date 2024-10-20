مقتل قائد لواء بجيش الاحتلال في معارك مع الفصائل الفلسطينية شمال غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل قائد اللواء رقم 401 خلال معارك جرت بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة، حيث أكد بيان صادر عن جيش الاحتلال أن العقيد إحسان دقسة قائد لواء المدرعات 401 قتل في معارك في جباليا شمالي قطاع غزة.



وأضاف البيان أن دقسة قتل خلال هجوم نفذته عناصر الفصائل الفلسطينية خلال وجوده أعلى دبابة من طراز "ميركافا".

وقال البيان أن دقسة هو العقيد السادس الذي يسقط منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند، قد أدان اليوم الأحد، الغارة الجوية الإسرائيلية على بلدة بيت لاهيا في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل 87 شخصا.



وقال إن "الكابوس في غزة يتفاقم، وتتكشف مشاهد مروعة في القطاع الشمالي وسط الصراع والضربات الإسرائيلية المتواصلة والأزمة الإنسانية المتفاقمة".



ودعا وينسلاند أيضًا إلى إنهاء الهجمات على المدنيين وحث على حماية النازحين الفلسطينيين، وأضاف: "يجب إطلاق سراح الرهائن ووقف تهجير الفلسطينيين وحماية المدنيين".