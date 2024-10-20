ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق اللودر المتسبب في انقلاب عربتي قطار بضائع بالبدرشين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على سائق لودر تابع لشركة سامكو المتسبب في حادث اصطدام قطار باللودر أثناء عبوره السكة من مكان غير مخصص للعبور بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين، والذي نتج عنه انقلاب عربت القطار وإصابة 3 أشخاص، كما قام مالك اللودر بتسليم نفسه في ديوان المركز.

وكانت قد قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء مرور قطار صهاريج  فوارغ خط (الواحات /التبين ) بالكيلو   7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعة 15.10  فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق.

و أوضحت الهيئة، أن السائق فر هاربًا  ما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر، مما أدى إلى خروج عدد 6 عربات، وسقوط باقي العربات عن السكة، وتم الدفع بالأوناش  لإعادة العربات على السكة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأهابت الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، و عدم عبور السكة إلا من الاماكن المعدة العبور حفاظاً على الأرواح و الممتلكات.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر اصطدام الجرار اصطدام قطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الهيئة القومية السكك الحديدية السكك الحديد السكة الحديد القبض علي سائق حادث اصطدام قطار حركة القطار حادث اصطدام شرطة البدرشين شبكة السكك الحديدية شبكة السكك الحديد سكك حديد مصر قطار صهاريج قطار بالبدرشين قائدى المركبات مديرية امن الجيزة