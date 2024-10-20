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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس النواب الأمريكي يحقق في تسريب معلومات استخباراتية سرية حول إسرائيل وإيران

مايك جونسون
مايك جونسون
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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إجراء تحقيق حول تسريب وثائق استخباراتية أمريكية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران.
وأضاف جونسون حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم /الأحد/ - أنه سيتم عقد جلسة سرية للتحقيق في هذا الأمر.

وثائق استخباراتية أمريكية تسريب مجلس النواب الأمريكي إسرائيل إيران