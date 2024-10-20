أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إجراء تحقيق حول تسريب وثائق استخباراتية أمريكية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران.
وأضاف جونسون حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم /الأحد/ - أنه سيتم عقد جلسة سرية للتحقيق في هذا الأمر.
العالم
مجلس النواب الأمريكي يحقق في تسريب معلومات استخباراتية سرية حول إسرائيل وإيران
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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إجراء تحقيق حول تسريب وثائق استخباراتية أمريكية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران.
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إجراء تحقيق حول تسريب وثائق استخباراتية أمريكية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران.