حملات مكبرة لتطبيق تعريفة المواصلات الجديدة في دمياط

شنت الوحدات المحلية للمدن والمراكز في دمياط حملات متابعة ميدانية على محطات الوقود و مستودعات الغاز والمخابز للتأكد من استقرار الحالة التموينية ومرور مستمر على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إجراءات وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على خلفية قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية و إعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط بنطاق المحافظة اعتبارًا من الجمعة الماضية .

وتابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة جهود الحملات التى تم تنفيذها بالشراكة بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ، للتأكد من انضباط العمل بمحطات الوقود وتوافر الأرصدة من المواد البترولية، علاوة على انضباط المنظومة التموينية بالمخابز ومستودعات الغاز .

هذا وتزامنًا مع تلك الجهود ، تم متابعة العمل داخل مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة و بدء وضع الملصقات متضمنة التعريفة وخط السير على الزجاج الامامى والخلفي لكل سيارة ، و أيضًا وضع لافتات بذلك داخل كل موقف.

والجدير بالذكر إعلان محافظة دمياط عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة الجديدة على ارقام غرفة عمليات المحافظة" ١١٤" و " ٢٢٦٤١٢١" أو التواصل من خلال تطبيق الواتس اب بمكتب السيد محافظ دمياط على رقمى ٠١٥٥٦٦٨١١١١ و ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢والخط الساخن لإدارة المرور على رقم ١٣٦.