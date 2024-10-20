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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكبرة لتطبيق تعريفة المواصلات الجديدة في دمياط

حملات
حملات
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شنت الوحدات المحلية للمدن والمراكز في دمياط حملات متابعة ميدانية على محطات الوقود و مستودعات الغاز والمخابز للتأكد من استقرار الحالة التموينية  ومرور مستمر على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إجراءات وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة  على خلفية قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية و إعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط بنطاق المحافظة اعتبارًا من الجمعة الماضية .

 

وتابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة جهود الحملات التى تم تنفيذها بالشراكة بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ، للتأكد من انضباط العمل بمحطات الوقود وتوافر الأرصدة من المواد البترولية،  علاوة على انضباط المنظومة التموينية بالمخابز ومستودعات الغاز .

 

هذا وتزامنًا مع تلك الجهود ، تم متابعة العمل داخل مواقف سيارات الأجرة،  للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة و بدء وضع الملصقات متضمنة التعريفة وخط السير على الزجاج الامامى والخلفي لكل سيارة ، و أيضًا وضع لافتات بذلك داخل كل موقف.

 

والجدير بالذكر إعلان محافظة دمياط عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة الجديدة على ارقام غرفة عمليات المحافظة" ١١٤" و " ٢٢٦٤١٢١" أو التواصل من خلال تطبيق الواتس اب بمكتب السيد محافظ دمياط على رقمى ٠١٥٥٦٦٨١١١١ و ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢والخط الساخن لإدارة المرور على رقم ١٣٦.

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