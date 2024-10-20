بدر عبد العاطي: ناقشت مع نظيرتي الرومانية الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تناول مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، الحديث عن القضية الفلسطينية، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الإجرام والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تحدث مع نظيرته الرومانية، عن كل الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لمحاولة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن.