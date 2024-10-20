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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بدر عبد العاطي: ناقشت مع نظيرتي الرومانية الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية

الدكتور بدر عبد العاطي،
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة
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أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تناول مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، الحديث عن القضية الفلسطينية، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الإجرام والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تحدث مع نظيرته الرومانية، عن كل الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لمحاولة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو القضية الفلسطينية