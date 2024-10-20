أمانة حقوق الإنسان بمستقبل وطن تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، أول اجتماع لها، عقب تشكيلها الجديد، بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتبها، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب طارق رضوان، حرص حزب مستقبل وطن، على استحداث وتشكيل الأمانة نظراً لكون تعزيز حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا شمول مصطلح حقوق الإنسان على الحق في التعليم والصحة والثقافة وغيرها.

كما تم عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض عدد من المقترحات بشأن تعديل بعض التشريعات واختصاصات الوزارات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على تنظيم وإقامة العديد من المبادرات والفعاليات وورش العمل المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الأمانات المختلفة في الحزب.