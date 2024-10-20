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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: الزيارات بين مصر ورومانيا تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما

الدكتور بدر عبدالعاطي،
الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية
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قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارة وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، تأتي استكمالا لسسلة من الزيارات المهمة التي جرى تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة، على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بوخارست في يونيو 2019.

وأضاف «عبدالعاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «زيارة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في أكتوبر 2021، تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وبما يحقق مصالح شعبيهما».

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية زيارة وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو