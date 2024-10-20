وزير الخارجية: الزيارات بين مصر ورومانيا تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارة وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، تأتي استكمالا لسسلة من الزيارات المهمة التي جرى تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة، على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بوخارست في يونيو 2019.

وأضاف «عبدالعاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «زيارة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في أكتوبر 2021، تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وبما يحقق مصالح شعبيهما».