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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

وزير الخارجية ونظيره الـروماني يبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

لقاء
لقاء
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بحث وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي و"لومينيتسا اودوبيسكو" وزيرة خارجية رومانيا، سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

 وقد شهد الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعقب جلسة المشاورات مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.

كما افتتح وزيري الخارجية، وبحضور الدكتور/ أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدورة التدريبية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية والاستقرار فيما بعد النزاعات بمنطقة الساحل، والتي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية الرومانية، والوكالة الرومانية للتنمية. 

و ألقى وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة، أشار خلالها إلى أن الدورة التدريبية تعد الأولى من نوعها التي تعقد بين الجانبين المصري والروماني حول موضوع إعادة الإعمار، بما يعكس التنسيق القائم في الملفات ذات الاهتمام المشترك. 

ويأتي انعقاد هذه الدورة لتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مصر ورومانيا للعلاقات مع الدول الأفريقية، وبالأخص منطقة الساحل، وكذا لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. 

وقد أشار الدكتور عبد العاطي إلى أن هذا البرنامج التدريبي يتزامن مع رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الأفريقي، والتي تحرص مصر خلالها على زيادة إسهاماتها في جهود منع وتسوية الأزمات في أفريقيا.

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وزير الخارجية ونظيره الـروماني سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة التعاون الثنائي بين البلدين