هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية ابتداءً من الحضانة

شددت الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الزوجية والطب الشرعي، على ضرورة الاعتراف بمشكلة الاعتداء الجسدي والجنسي على المرأة لحل هذه المشكلة، ونشر الثقافة الجنسية من خلال إعداد كورسات تحضيرية للآباء والأمهات، والطلاب في المدارس.

هبة قطب توضح أهمية الثقافة الجنسية

وأضافت هبة قطب، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن نشر الثقافة الجنسية يجب أن يبدأ من عمر الحضانة بمعلومات معينة، وهذا الأمر ضروري، لأن هذا يوعي الطفل بإمكانية تعرضه لأي اعتداء جنسي، وكيفية التصرف في هذه الحالة.

وأوضحت هبة قطب أن الطفل يلجأ للحديث مع ولي أمره حول تعرضه لاعتداء جنسي حال عدم خوفه من التعرض لأي عقاب، وهذا يرسخ فكرة عدم حديث الأطفال مع أولياء الأمور حول تعرضهم للاعتداء الجنسي، معقبة: "مينفعش أعاقب ابني على تعرضه لاعتداء جنسي".

