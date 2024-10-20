مسابقة للقراءة والرواد ضمن مبادرة بداية جديدة في دمياط

اعلن الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، عن استمرار فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، استمرت فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وتفعيلاً لمبادرة لنحب القراءة تم إقامة مسابقة للقراءة لفئات مستهدفة لم تكن القراءة في أولوياتهاوتم عمل مسابقة لعدد ٩ رواد باختيار أكثر الكتب اهتماما وقراءتها وتلخيصها بإيجاز.

ونجحت الفكرة في تحقيق أهدافها وفاز في المسابقة ٤ رواد بعضويات مجانية لتشجيعهم على استعارة الكتب بشكل دائم ،كما تم تكريم الرواد الاكثر استعارة خلال الفترة الأخيرة ، وفي سياق متصل ، قدمت مكتبة مصر العامة بدمياط الجديدة عدد من الأنشطة منها ورشة حكاية في التنمية البشرية بالاضافة للعديد من الانشطة منها عرض عن نصر أكتوبر و رسم و تلوين و و إطلاع .



وفيما يخص الندوات التثقيفية والتوعوية التي تساهم في رفع الوعي لدى المواطن ، فقد تم عقد العديد من الندوات ومنها ندوة دينية تحت عنوان (مفهوم العبادة في الإسلام) بالتعاون مع ادارة الوعظ الديني بالازهر واستفاد منها عدد ١٥ مواطن ، كما تم تنظيم ندوة تعريفية عن مبادرة مشروعك بمركز شباب مدينة الروضة وعدد المستفدين منها ٥٠ مواطن .

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط جولة ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمدينة عزبة البرج تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حيث تم إطلاق مبادرة بالشراكة بين وحدة السكان ومديرية الاوقاف وادارة الوعظ الديني بالأزهر الشريف والتربية والتعليم "أخطار الدارك ويب" والتى تهدف إلى التوعية بمخاطر استخدام السوشيال ميديا الخاطئ وكيف يمكن حماية الأبناء وتوجيههم وتوعيتهم بكيفية التصرف عند التعرض الابتزاز الالكتروني او الدخول الى الدارك ويب حيث تم العرض من منظور اجتماعي حاضره المنسق المجتمعي لوحدة السكان.