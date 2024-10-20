علاقة النمو السكاني السريع بتعطيل مسيرة التنمية

قال الدكتور مجدي خالد المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الدولة تعمل على حل جميع القضايا السكانية لإتمام عملية تخفيض نسبة النمو السكاني، والتمكن من صرف مبالغ أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والمجالات الاجتماعية مع تحسين معيشة المواطن المصري.



وتابع المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يستوجب إحداث توازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، حيث أن النمو السكاني السريع يعطل مسيرة التنمية، موضحا أن برامج التنمية في مصر مستمرة بكل المجالات خاصة الصحة والتعليم.



وذكر الدكتور مجدي خالد، أن ما يحدث في معدل الإنجاب في الوقت الحالي لم يحدث من قبل، مع انخفاض معدل الإنجاب، في الفترة من 2014 إلى 2024 ليتراجع من 3.5 طفل إلى 2.5 طفل، مع جهودات الدولة في خدمة القضية السكانية، لرفع الوعي المجتمعي ودعم المرأة.

كما أوضح المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الحكومة تستهدف تخفيض معدل الإنجاب، لنسبة 2.1 % في 2028 أو بحد أقصى 2030، مضيفا: الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بأهمية تنظيم الخلفة يجب أن يتم تجريبها وأن تتناسب مع الجمهور.



