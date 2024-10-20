السوبر المصري.. حمزة المثلوثي: بيراميدز لم يكن فريقًا سهلًا

أعرب التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوزعلى بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر الأفريقي.

وقال اللاعب في تصريحات له عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة جدا، وكنا نعلم ذلك جيداً، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز".

وأوضح أن لاعبي الزمالك نجحوا في العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، موضحًا أن الدقيقة الأخيرة شهدت إلغاء هدف لبيراميدز بسبب التسلل، والزمالك تدرب جيداً على ركلات الترجيح ونجح في الفوز ويستحق هذه النتيجة.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.