هبة قطب تُحذر من مشاهدة الزوجة الأفلام الجنسية: سينتهي الأمر بالطلاق

قالت الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الزوجية والطب الشرعي، إن مشاهدة الأفلام الجنسية وتقليدها من قبل الزوجين يعتبر نوعًا من الانحراف، مشيرة إلى أن الأفلام الجنسية تصور في مدة طويلة جدًا، والمقطع الواحد قد يأخذ 3 أيام تصوير.

وأضافت "قطب"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الممثلين في الأفلام الإباحية يوقعون على تقارير للتنازل عن صحتهم الجنسية بعد مدة معينة في مقابل الحصول على أموال كثيرة، حيث يتم تغيير وظائف الأعضاء، ويتم الحصول على منشطات معينة، حتى يكون الفيلم بنفس الصورة التي تظهر في الفيلم.

وأوضحت أن بعض الأزواج يقنعون زوجاتهم بمشاهدة الأفلام الزوجية، ومع كثرة المشاهدة تتحدث الزوجة عن أن الزوج يعاني من تقصير في العلاقة، وقد ينتهي الأمر بالطلاق.

