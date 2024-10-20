الأمم المتحدة تدين الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا بغزة

أدان منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند، اليوم الأحد، الغارة الجوية الإسرائيلية على بلدة بيت لاهيا في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل 87 شخصًا.



وقال منسق الأمم المتحدة:" إن الكابوس في غزة يتفاقم، وتتكشف مشاهد مروعة في القطاع الشمالي، وسط الصراع والضربات الإسرائيلية المتواصلة والأزمة الإنسانية المتفاقمة".



ودعا "وينسلاند" أيضًا إلى إنهاء الهجمات على المدنيين وحث على حماية النازحين الفلسطينيين، مضيفًا: "يجب إطلاق سراح الرهائن ووقف تهجير الفلسطينيين وحماية المدنيين".

وكانت ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي الإسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى 87 قتيلًا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ودُمر مبنى سكني بالكامل في الغارة التي وقعت ليل السبت، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار رجال الإنقاذ في البحث بين الأنقاض.



وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 40 شخصًا أصيبوا بجروح بعضهم في حالة حرجة.



ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة باللغة الإنجليزية عن الجيش اللبناني قوله، إن ثلاثة من جنوده قتلوا في غارة إسرائيلية على آليتهم في جنوب لبنان.



وقال الجيش اللبناني في بيان له، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة على الطريق الواصل بين قرية عين إبل وحنين في جنوب لبنان.