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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناقد: النادي الأهلي المرشح الأول للفوز بأي بطولة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
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قال آسر حسين، الناقد الرياضي، إن حياة اللاعب في الخارج تتمحور حول الكورة فقط، ولديه متخصصين في التغذية، ويتم إعداد اللاعب على أعلى مستوى طوال الوقت، بينما اللاعب في مصر يعتبر نفسه طوال الوقت في إجازة، مشيرًا إلى أن قرارات الكابتن محمد رمضان لضبط اللاعيبة منطقية وعادية. 

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأهلي يسير في المسار الجيد، ولكن هناك بعض الأمور البسيطة أثرت على أداء اللاعيبة في مباراة السوبر مثل السهر مع الأصدقاء، أو وجود نوع من التراخي في التدريب.

ولفت إلى أن تعيين مدير كورة في النادي الأهلي كان أمرًا مهمًا لضبط الأمور، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بعد حالة فراع في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي هو المرشح الأول للفوز بأي بطولة، لأنه الأكثر جاهزية في الأندية المصرية.
 

آسر حسين الأهلى النادي الاهلي