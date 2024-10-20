السوبر المصري.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام في الإمارت خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: يحيي عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: إمام عاشور - كريم نيدفيد - أكرم توفيق

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر

قائمة الأهلي في السوبر المصري

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات استعدادًا لخوض كأس السوبر المصري، وجود الرباعي الوافد حديثًا لصفوف القلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف الحالي وضم كولر يوسف أيمن، وعمر الساعي، والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري، لقائمة الأهلي المسافرة لخوض كأس السوبر، كما شهدت قائمة الفريق الأحمر، غياب الثلاثي كريم فؤاد والتونسي علي معلول، ومحمد هاني، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لكأس السوبر المصري للأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، بيرسي تاو، ومحمود كهربا.