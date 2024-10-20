الشخصية المصرية مفتاح النصر.. ندوة بمجمع إعلام السويس

شهد اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام لمحافظة السويس، صالون الشخصية المصرية بالسويس، بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، بعنوان الشخصية المصرية مفتاح النصر "6 أكتوبر - ملحمة شعب" اليوم الاحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات فى إطار الاحتفالات بعيد المقاومة الشعبية لمدينة السويس 24 أكتوبر.

أوضح “الاسكندراني” في كلمته أهمية و دور مثل هذه الندوات فى توعية الشباب و تنمية الروح الوطنية و تعزيز القيم و الانتماء للوطن والاستفادة من المعلومات القيمة، لا سيما العديد من المشروعات التى ستقام على أرض السويس لخدمة المواطن والارتقاء بالمحافظة.

وعرض فيلم تسجيلي عن محافظة السويس ورموز و أبطال السويس الباسلة، فيما تحدث الدكتور زين عبد الهادى أستاذ علم المعلومات و تاريخ المعرفة طابع السويس الوطني ونضال شعبها.

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