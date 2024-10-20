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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشخصية المصرية مفتاح النصر.. ندوة بمجمع إعلام السويس

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شهد اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام لمحافظة السويس، صالون الشخصية المصرية بالسويس، بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، بعنوان الشخصية المصرية مفتاح النصر "6 أكتوبر -  ملحمة شعب" اليوم الاحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات فى إطار الاحتفالات بعيد المقاومة الشعبية لمدينة السويس 24 أكتوبر.

أوضح “الاسكندراني” في كلمته أهمية و دور مثل هذه الندوات فى توعية الشباب و تنمية الروح الوطنية و تعزيز القيم و الانتماء للوطن والاستفادة من المعلومات القيمة، لا سيما العديد من المشروعات التى ستقام على أرض السويس لخدمة المواطن والارتقاء بالمحافظة.

وعرض فيلم تسجيلي عن محافظة السويس ورموز و أبطال السويس الباسلة، فيما تحدث الدكتور زين عبد الهادى أستاذ علم المعلومات و تاريخ المعرفة طابع السويس الوطني ونضال شعبها.

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إعلام السويس أكتوبر ١٩٧٣ المؤسسة العربية للإعلام والثقافة اللواء احمد الاسكندراني الشخصية المصرية محافظة السويس محافظ السويس