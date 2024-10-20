ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كيف تؤثر زيادة السكان على الشباب في مصر؟

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مجدي خالد، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا، أن التركيبة السكانية متغيرة، ولها عدة مؤثرات مثل الهجرة والنزوح، لافتا إلى أن التركيبة السكانية المصرية شبابية.

وأوضح مجدي خالد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيبة الشباب تحتاج أفضل استغلال وتحويلها لنمو اقتصادي.

وقال مجدي خالد إن الشباب جزء من التنمية الاقتصادي، وتحتاج لمزيد من فرص العمل والتعليم الجيد، مشددا على أننا نعيش الآن فترة الزيادة السكانية، الأمر الذي يؤثر كثيرا بالسلب على فئة الشباب.

ونوه مجدي خالد أن الدولة تحتاج تخفيض الزيادة السكانية مع تحسين مجالات التنمية ورفع الوعي؛ حتى يتمتع الجيل الحالي بمزيد من الفرص الجيدة في سوق العمل.

وصرح بأن التنمية الشاملة لن تأتي إلا بالاستثمار البشري، من خلال جودة الصحة والتعليم والمسكن، مختتما: نسير على خارطة طريق إنهاء الأمراض المعدية من خلال الكشف المبكر، وتصحيح مسار العملية التعليمية، وتوفير سكن لكل المصريين.

الدكتور مجدي خالد مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا التركيبة السكانية الهجرة الزيادة السكانية