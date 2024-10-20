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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هبة قطب: شرق أسيا أكثر مجتمع يشهد اعتداءً جنسيًا على المرأة

الدكتورة هبة قطب
الدكتورة هبة قطب
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قالت الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الزوجية والطب الشرعي، إن الحديث عن تعرض 370 مليون امرأة للاعتداء الجنسي وفقًا لليونسيف رقم قليل، لأن التقرير يتحدث عن مدة محددة.

وأضافت "قطب"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الاعتداء على المرأة يرجع إلى عدة عوامل مثل الخلفية الاجتماعية والتعليمية والثقافية، والتوزيع الجغرافي، والظروف الحياتية، مشيرة إلى أن الاعتداء الجنسي على المرأة ليس مشكلة عربية أو مصرية فقط، ولكنها أزمة موجودة في كل المجتمعات.

وأوضحت أن الاعتداء الجنسي على المرأة منتشر بصورة خاصة في بعض الأماكن في أوروبا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا خاصة في الهند والصين وفيتنام، مشيرة إلى أن الاعتداء الجنسي على المرأة في هذه المجتمعات أكبر بكثير مما هو متواجد في المجتمعات العربية.

 
 

الدكتورة هبة قطب للاعتداء الجنسي الإعلامي هيثم بسام