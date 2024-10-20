ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناقد عن تركيب ساعة لتحديد موعد نوم لاعبي الأهلي: ليست قاسية على الإطلاق

لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال آسر حسين، الناقد الرياضي، إن قرار تعيين الكابتن محمد رمضان مديرًا رياضيًا بالنادي الأهلي كان حاسمًا، ولكن قراراته الأخيرة حول تركيب ساعة ذكية للتحكم في توقيت نوم اللاعب عادية ومتبعة في أغلب أندية العالم، وليست قاسية على اللاعيبة على الإطلاق. 

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن تعيين الكابتن محمد رمضان بعد هزيمة الأهلي على يد الزمالك في مصلحته كمدير رياضي في النادي الأهلي، خاصة وأن الجميع كان يتوقع أن يفوز الأهلي خاصة وأن لديه ثبات في التشكيل، وعائد من فوز إفريقي، ويمتلك العديد من العناصر المتميزة.

وأوضح أن استخدام الكابتن محمد رمضان الساعة الذكية هدفه تقييد حركة اللاعيبة، والتأكد من التزامهم بالتعليمات وهذا أمر مفيد للاعيبة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعيبة ترفض ارتداء الساعة الذكية بسبب تحديد موعد نوم اللاعيبة، وهذا يعتبر نوعًا من المبالغة من وجهة نظر اللاعيبة.
 

آسر حسين الناقد الرياضي الكابتن محمد رمضان الأهلى