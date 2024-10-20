فلسطين: إصابة 3 أطفال برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.. واعتقال 4 مواطنين في أريحا

أصيب 3 أطفال فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع إصابة 3 أطفال بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 شبان قرب منطقة النبي موسى جنوب مدينة أريحا.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال أوقفت أربعة شبان قرب منطقة النبي موسى، دون معرفة هويتهم حتى اللحظة، وأخضعتم للتفتيش الميداني والتحقيق قبل اعتقالهم.