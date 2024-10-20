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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بدر عبدالعاطي: بحثت مع الوزيرة الرومانية فتح إحدى الجامعات المتميزة في القاهرة

الدكتور بدر عبد العاطي،
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة
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أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تناول مع نظيرته الرومانية، وبشكل مفصل، إمكانية التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في قطاعات السياحة والصحة والتعليم والثقافة، موضحا: «دار حديثا مطولا مع وزيرة الخارجية الرومانية، حول مزيد من تطوير العلاقات في مجال الثقافة، وتبادل المعارض الفنية والفعاليات الثقافية».

وشدد «عبدالعاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، على أنه جرى الحديث عن التعاون بمجال التعليم، في ظل وجود العديد من الطلاب المصريين، الذين يدرسون في الجامعات الرومانية، مضيفا: «تحدثنا عن إمكانية فتح إحدى الجامعات الرومانية المتميزة في القاهرة، لتوفير الدراسة والتعليم، ليس فقط للطلاب المصريين، لكن للطلاب من مختلف أنحاء المنطقة».

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مصر ورومانيا