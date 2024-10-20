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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصرى.. جماهير الزمالك تطالب الفريق باللقب

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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حرصت جماهير الزمالك باستاد آل نهيان على الاحتفال مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وطالبت الجماهير من لاعبيها مواصلة الانتصارات في المباراة النهائية من أجل حصد البطولة، وتعاهد اللاعبون للجماهير بتحقيق اللقب.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة   التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.

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