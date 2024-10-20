لبنان: 14 غارة متتالية للطيران الإسرائيلي على بلدة الخيام في مرجعيون

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، اليوم الأحد، شن الغارات على القرى والبلدات اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن 14 غارة متتالية على بلدة الخيام في قضاء مرجعيون استهدفت مختلف المناطق في البلدة خلال 15 دقيقة، منها الجلاحية والشاليهات ووادي العصافير وحي المسلخ القديم والمعتقل وغيرها، كما شن غارة استهدفت تل مرجعيون وهي كانت الأولى التي بدأ فيها هجماته.

كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدتي دير سريان والطيبة في مرجعيون، بالإضافة إلى غارة على بلدة البابلية في الزهراني، ما أسفر عن سقوط إصابات.

وفي النبطية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى أضرار جسيمة من دون وقوع إصابات، كما تم اليوم انتشال جثتي قتيلين قضيا جراء غارة استهدفت منزلا ودمرته في البلدة منذ يومين.

وفي قضاء صور، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة عنيفة استهدفت مبنى في حي المساكن الشعبية في ضاحية صور، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، وأضرار كبيرة في المباني المجاورة، بالإضافة إلى غارة على بلدتي مجدل زون وطيرحرفا.