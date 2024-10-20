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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

موسم جديد.. "أوبرا العتبة" يعود لجمهور مسرح الطليعة الخميس

عرض أوبرا العتبة
عرض أوبرا العتبة
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يعود أبطال العرض المسرحى «أوبرا العتبة» للجمهور في موسم مسرحي جديد بداية من الخميس المقبل، 24 أكتوبر الجاري، في الثامنة مساء، بقاعة زكي طليمات في مسرح الطليعة، ويقدم العمل أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع.

أوبرا العتبة إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

أوبرا العتبة من بطولة: محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة، بالاشتراك مع رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي، غناء أوبرالي روجينا صبحي، محمود إيهاب، ديكور عمر غايات، أزياء مى كمال، موسيقى حازم الكفراوى، كتابة وإخراج هاني عفيفي.

أوبرا العتبة قاعة زكي طليمات مسرح الطليعة فرقة مسرح الطليعة البيت الفنى للمسرح