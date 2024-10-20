موسم جديد.. "أوبرا العتبة" يعود لجمهور مسرح الطليعة الخميس

يعود أبطال العرض المسرحى «أوبرا العتبة» للجمهور في موسم مسرحي جديد بداية من الخميس المقبل، 24 أكتوبر الجاري، في الثامنة مساء، بقاعة زكي طليمات في مسرح الطليعة، ويقدم العمل أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع.

أوبرا العتبة إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

أوبرا العتبة من بطولة: محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة، بالاشتراك مع رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي، غناء أوبرالي روجينا صبحي، محمود إيهاب، ديكور عمر غايات، أزياء مى كمال، موسيقى حازم الكفراوى، كتابة وإخراج هاني عفيفي.