السوبر المصري.. قندوسي يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي

مباراة السوبر المصري.. أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة سوبر الأبطال.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا في لقاء السوبر المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - وسعد سمير - وأحمد هاني - وإبراهيم محمد - جاستيس آرثر - ومحمد صادق - وعمرو قلاوة - وأيمن موكا - ومروان عثمان.