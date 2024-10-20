ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر تتمتع بعمالة ماهرة وسوق ضخم للمستثمر الروماني

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوضح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه جرى التأكيد على ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة وسوق كبير، والعديد من الاتفاقيات الحرة التي تربط مصر بالعديد من الشركاء، في مقدمتها القارة الإفريقية، من خلال اتفاقية القارة الأفريقية للتجارة الحارة.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل هذه الشراكات توفر سوق ضخمة للمستثمر الروماني، وهو لا يستهدف فقط السوق المصري، «سوق ضخم وكبير يتجاوز 120 مليون نسمة إذا تم إضافة الـ10 ملايين ضيف الموجودين على الأراضي المصرية».

وشدد على أنه جرى التوافق على أهمية العمل المشترك للاستفادة من العمالة المصرية الماهرة، مؤكدًا أن وزيرة الخارجية الرومانية، أشادت بالعمالة المصرية الموجودة في رومانيا والتي تساهم في عملية التنمية هناك.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على إمكانية التوسع للاستفادة من العمالة المصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع البناء والتعمير وقطاع الصحة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو