رئيس شباب النواب يطالب بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء

شارك الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، في اجتماع مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية

وأكد النائب محمود حسين ، في تصريحات له علي هامش الاجتماع المشترك الذي عقدته ثلاث لجان برلمانية هي الاسكان والزراعة والتنمية المحلية ، أن القانون الجديد يهدف إلي تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة .

وأشار إلي أن القانون يعطي الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له لافتا إلي القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري. كما أنه يعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.

وطالب رئيس شباب النواب الحكومة ،بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتيسير علي المواطنين ، والعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم الإقبال علي التصالح لتدارك اشكاليات القانون السابق.

ويشارك في الاجتماع المنعقد الآن لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي .