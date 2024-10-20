أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، والذي أسفر 16 مصابا معظمهم أطفال.

وضمت قائمة المصابين كلا من: مروة بكر طاهر 15 عاما، سراج سيد محمد 15 عاما، محمود محمد محمود 13 عاما، رضوى حجازي أبو الليل 15 عاما، معاذ محمد طلعت 16 عاما، آمنة ناصر صلاح 17 عاما، منع محمد المعداوي 17 عاما، إيمان جمال حنفي 20 عاما، أحمد محمد تهامي 16 عاما.

كما أصيب كل من، فتوح عبد التواب 60 عاما، حاتم مؤمن حسن 16عام، ياسمين شريف احمد 16 عام، أسماء محمد عبد العزيز 35 عام، وليد محمد عزت 12 عام، منه محمد سليمان 21 عام مريم محمد سليمان 20 عام، جميعهم مقيمين في قرية المطاهرة التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص



وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخصا قبل أن يرتفع العدد الي 16 شخصا، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.