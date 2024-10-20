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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة ١٦ شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا الي 16 مصابا، تم نقلهم الي المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخصا قبل أن يرتفع العدد الي 16 شخصا، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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