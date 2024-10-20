تفاصيل توجيه الرئيس السيسي لمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أن هناك مبادرات قامت بها الدولة مثل القضاء على فيروس سي، التي أنهت على المرض في مصر، مشيرا إلى أن الدولة عملت هذا العام على القضاء على الملاريا والتوسع في المبادرات الصحية بالمحافظات كافة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة عملت على مدار سنوات عدة في إنشاء المشروعات الاستثمارية سواء في المياه والكهرباء والبترول.. وغيرهم.

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص إن الدولة تدخلت بشكل كبير في أزمة فيروس كورونا التي أطاحت بالعالم، تزامنا مع تداعيات الحربين (أوكرانيا – روسيا) (إسرائيل – غزة).

ونوه القصاص أن هناك انتقادات كبيرة لمطالب صندوق النقد الدولي، والتي عرضت كثير من المواطنين إلى الأزمات التي عصفت بأحلام البسطاء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه باتخاذ الإجراءات التي تقلل من تداعيات تلك الأزمات ومراجعة إجراءات الصندوق.

وصرح رئيس مجلس إدارة اليوم السابع بأن الرئيس السيسي أشار إلى أن الدولة فقدت نحو 6 / 7 مليارات دولار في أخر 10 شهور فقط، بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.

