تسجيل 87 شهيدا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بقطاع غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي الإسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى 87 قتيلا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ودُمر مبنى سكني بالكامل في الغارة التي وقعت ليل السبت، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار رجال الإنقاذ في البحث بين الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 40 شخصا أصيبوا بجروح بعضهم في حالة حرجة.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن الجيش اللبناني قوله إن ثلاثة من جنوده قتلوا في غارة إسرائيلية على آليتهم في جنوب لبنان.

قال الجيش اللبناني في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "استهدف" مركبة على الطريق الواصل بين قرية عين إبل وحنين في جنوب لبنان.

ويرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود اللبنانيين إلى ثمانية منذ أن بدأت إسرائيل حملة جوية واسعة النطاق في لبنان الشهر الماضي.